謠言終結站》200萬噸文旦倒水庫？水利署︰沒這回事

網傳內容：
電視媒體報導稱，有柚農受訪時，指有「200萬噸文旦倒入曾文水庫」。
查證結果：
經濟部水利署指出，這是假新聞。目前麻豆文旦正開花中，根本尚未結果。
經曾文溪河川志工巡查，未發現文旦傾倒。水利署南區水資源局緊急巡查，也沒發現曾文水庫集水區有文旦棄置的情形。
還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：
iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ
Android載點 https://goo.gl/VJf3lv
為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Internet Explorer 10(含) 以上版本的瀏覽器。
電視媒體報導稱，有柚農受訪時，指有「200萬噸文旦倒入曾文水庫」。
經濟部水利署指出，這是假新聞。目前麻豆文旦正開花中，根本尚未結果。
經曾文溪河川志工巡查，未發現文旦傾倒。水利署南區水資源局緊急巡查，也沒發現曾文水庫集水區有文旦棄置的情形。
還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：
iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ
Android載點 https://goo.gl/VJf3lv
熱門推播