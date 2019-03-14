謠言終結站》200萬噸文旦倒水庫？水利署︰沒這回事

2019-03-14

網傳內容：

電視媒體報導稱，有柚農受訪時，指有「200萬噸文旦倒入曾文水庫」。

查證結果：

經濟部水利署指出，這是假新聞。目前麻豆文旦正開花中，根本尚未結果。

經曾文溪河川志工巡查，未發現文旦傾倒。水利署南區水資源局緊急巡查，也沒發現曾文水庫集水區有文旦棄置的情形。

謠言終結站

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