外銷100貨櫃文旦？ 大盤打臉謝龍介：根本没這麼多產量

2019-03-13 17:16

〔即時新聞／綜合報導〕台南市第二選區立委補選上演文旦大戰，國民黨候選人謝龍介找來通路商和麻豆柚農在麻豆代天府向五府千歲下跪見證，簽約下訂單購買50個貨櫃麻豆文旦要銷往中國，還加碼增加到100貨櫃，一名自稱是前台灣三大文旦商「麻路永」大盤的少東人士，跳出來打臉謝龍介稱根本沒這麼多產量可以外銷。

網媒《六都春秋》刊登一篇由專欄，作者謝建平自稱為前台灣三大文旦商「麻路永」大盤的少東，對於文旦銷售通路知之甚稔，跳出來打臉謝龍介的文旦外銷秀，作者指出，去年謝龍介稱替農民找到高級水果通路商「百果園」的通路，其實是屏東縣長潘孟安於2015就打通的既有通路，謝龍介只是來收割這項實績。

老欉文旦國內供不應求

日前謝龍介在麻豆代天府簽約外銷文旦50個貨櫃，甚至還表示要加碼到100個貨櫃，謝建平對此痛批，老欉文旦產量有限，國內都供不應求，若謝龍介要硬要衝外銷數量，不是用新欉文旦，就是用外地的仿冒，甚至連「山柚仔」都拿來混充。

謝建平指出，這些外銷中國的文旦，價格不到老欉文旦的一半，反而亂搞市場秩序，釘死老欉文旦的精品高價，把麻豆文旦全部拖下水陪葬，這才是真正的欺農。

根據謝龍介近期公布簽約的麻豆文旦規格禮盒，1台斤從42到52元不等，其中屬於上品的15至16粒價格為52元，郭國文陣營對此痛批不符合市價的簽約價格，會造成麻豆柚價敗市，郭國文陣營更呼籲對手不要四處放話說農產滯銷，甚至製造文旦倒入曾文水庫的假新聞等，造成農民的損失。

當場付50萬元訂金。對於被質疑是「紅色訂單」，謝龍介「變臉」反駁說，如果幫農民打通路行銷還要分「顏色」，那就「放馬過來」。

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