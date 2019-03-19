夭壽！中資入侵台公共WIFI標案 立委爆這3設施全中標

2019-03-19 00:48

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委鄭寶清18日在立法院交通委員會質詢時，對國家通訊傳播委員會（NCC）提出警告，目前包辦捷運、台鐵、高鐵無線網路系統的台灣迅聯通信公司，「跟中國京信通信是同一家公司」。

根據《大紀元》報導，鄭寶清指出，台灣迅聯通信與中國京信通信的登記地址一模一樣，京信通信總裁徐慧俊過去曾擔任過中興通訊（ZTE）的執行副總裁，具有中國解放軍的背景，每當台灣迅聯成功標下我國無線網路建設，「京信集團就在官網上放鞭炮慶祝」。

鄭寶清抨擊，中國解放軍將台灣一切重要的無線網路系統全數標走，當中包含台北捷運、台灣鐵路與台灣高鐵，「我們就是開大門讓他們隨便進來」，台灣迅聯瞄準的標案全都沒有賺錢，且均以極低的價格搶標，但國家通訊傳播員會都對此不動聲色。

國家通訊傳播委員會（NCC）主委詹婷怡對此指出，目前國家基礎網路建設的相關採購案，是否有涉及中資的問題，未來會由行政院統籌指導工作方針，但對於公共建設網路問題，不論是4G或是5G網路在鐵道的層面，絕對不能用與中國製造的設備與系統。

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