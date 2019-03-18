謝長廷自拍「每日一答」短片 正面迎戰假消息

2019-03-18 23:59

〔駐日特派員林翠儀／東京18日報導〕為了正面迎戰假消息，駐日代表謝長廷從18日推出「每日一答」的短片，第一彈直擊已在網路上流留傳多年，指控他在駐日館產正名案中「竄改國家名稱」的謠言。謝長廷在每日一答中強調，「這完全是謠言」。

我國位於東京港區白金台的駐日代表處，原為「中華民國駐日大使館」，1972年台日斷交後為避免館產淪入中國手中，所以成立「亞東關係協會」維持台日交流，館產後來登記為「亞東關係協會東京辦事處馬紀壯」名下，但前駐日代表馬紀壯已於1998年過世。

謝長廷在2016年上任駐日代表後即推動館產名義變更，以避免發生法律上不必要的爭議。日前謝長廷與駐日台媒茶敘時表示，今年內一定要辦妥。2017年網路出現一篇貼文，指謝長廷未經國會及全國人民表決，私自將「中華民國」國名篡改為「台灣」，因此被日本裁罰7000萬圓。謝長廷和外交部曾多次澄清，但神奇的是，每當館產正名案出現新進度時，這篇謠言貼文就會在網路上「溫故知新」。

謝長廷18日起試著以自製約1分半鐘的「每日一答」短片，正面迎戰假消息，由駐日代表處職員提問、謝長廷回答的方式進行，由於「零製作費」，所以影片具有濃厚的素人風味。

對於這項做法，他在臉書貼文表示，假新聞假消息層出不窮，大家都這樣，未來彼此都受害，台灣社會也會跟著完蛋。最好的方法是即時澄清，大家譴責而不傳播。現在來試著「每日一答」，針對今天網路指控我竄改國家名稱的謠言澄清。

短片中謝長廷表示，「這完全是謠言」，政府在日本完全沒有登記為中華民國的機構或財產，館產是台灣人民的稅金購買的，但是登記在私人名義下，所以各方與立法院都要求更名，希望登記在館產管理委員會名義下，代表處正持續與日本交涉中。他強調，這沒有涉及國家名義的變更，也沒有被日本處罰，希望大家不要輕信謠言也不要傳播，要強烈譴責謠言。

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