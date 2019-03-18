柯文哲點名高雄離破產不遠 財政局駁：還有600多億

2019-03-18 20:51

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲這幾天出訪美國，美東時間17日下午（台灣時間18日上午）在紐約與留學生座談，席間談到台灣時政，他大膽預言，台灣下一個會破產的城市應該是彰化，「高雄也差不多」。對此，高雄市財政局反駁，強調近年政府積極開源節流，債務有效控制中。

柯文哲日前以「從醫生到市長」為題和在紐約的留學生進行專題演講，將近2小時的活動中柯文哲也不忘評論台灣目前的政治景況，他更直言，繼苗栗縣政府之後，下一個要破產的都市應該是彰化或高雄，因為舉債3000億，根本已經快達到舉債上限。

對此，高市財政局發布新聞稿反駁，指出先前揭露高雄有3000多億舉債只是要讓市民充分了解市府整體的借款，這筆數字事實上還包括公共債務法規範的受限債務及市府各基金未來具有償還財源的自償性借款等等。高市財政局表示，高雄市還有635億元的舉債空間，在六都中目前位居第4，且近年來市府積極開源節流，市府的各項建設、工程款及薪水也都按期撥付，認為柯文哲的預言破產說有失妥當。

高雄市強調，高雄市負債累年都這麼高的原因不外乎就是中央長期「重北輕南」，加上被定位成「重工業城市」，不僅要承受嚴重汙染，資源分配也不公，和台北市府擁有高比例統籌補助的先天優勢根本不能相提並論，希望外界能夠多點肯定。

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