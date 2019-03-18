江宜樺問太陽花「死哪些人」 徐永明： 難道要死人才反省？

2019-03-18 16:42

〔即時新聞／綜合報導〕今天是318太陽花學運屆滿5週年，曾被指控是鎮壓太陽花學運的「殺人院長」前行政院長江宜樺，卻在廣播專訪反問，「請問這個事件死了哪些人」，立委徐永明就批評，江宜樺不反省還挑釁，「難道真要死人，江宜樺才能對其暴行表示一絲反省嗎？」

江宜樺今天談起過去的318學運，他表示沒人因驅離而死亡，有流血是跑去撞電線桿造成的，他絕不容許暴民佔領國家行政中樞。徐永明就在臉書發文批評江宜樺死不認錯、活在過去，面對外界質疑其鎮壓學生的正當性，江還語出驚人回嗆「死了哪些人」，「這不是無賴，什麼才是無賴？」

徐永明認為，江宜樺在318五週年的日子做出激進的挑釁，根本無助於國家社會和解，「難道真要死人，江宜樺才能對其暴行表示一絲反省嗎？」他也質疑，江宜樺作為一個公眾人物，在維護台灣主權、增加人民對政府信任等方面，對台灣社會到底有甚麼實質貢獻？

徐永明建議江宜樺，往後如果只想發言挑釁，倒不如安靜，「畢竟那只會讓社會對其身為學者最基本的尊重都消失殆盡！」

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