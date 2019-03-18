江宜樺駁「殺人院長」指控 反問太陽花「死了哪些人？」

2019-03-18 09:25

〔記者陳鈺馥／台北報導〕今天是318太陽花學運屆滿5週年，對於學生指控他是鎮壓太陽花學運的「殺人院長」，前行政院長江宜樺今日接受廣播節目訪問駁斥，「請問這個事件死了哪些人」，沒有人因驅離而死亡，有流血是跑去撞電線桿造成的，他絕不容許這些暴民佔領國家行政中樞。

江宜樺質疑，「說我殺人或企圖殺人，請問這個事件死了哪些人，這是一個無端指控」，事實上那天是幾千名群眾包圍行政院，還有一百多人衝進行政院大樓，「不管是行政院負責人或警察首長，可以說是義無反顧，絕對要執行驅離」。

江宜樺談及，絕不容許這樣的暴民就佔領國家的行政中樞，在驅離過程中，他特別交代要把肢體衝突降到最低，知道警方執行難免會有些摩擦，相信警政署都很清楚，而第二天能夠回復，警察工作是非常不容易的。

江宜樺提及，在群眾運動中並沒有傳出嚴重傷亡，有些人被打或流血，他當下並不清楚，後來才知道有些人會流血不是警察打的，是驅離時自己跑去撞到電線桿或跌倒造成的，這些事無法一一去細講。

江宜樺指出，當天大體上警力運用是正確的，對於入侵行政院的民眾必須驅離，他做為行政院長從未感到後悔。

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