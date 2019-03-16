江宜樺台大演講又遭抗議 徐永明諷「過街老鼠」籲道歉

2019-03-16 16:33

〔即時新聞／綜合報導〕2014年太陽花學運期間，時任行政院長江宜樺下令驅逐佔領政院學生，因屢爆衝突且見血，讓江飽受批評。江宜樺今日應邀赴台大演講，場地外卻有人掛上布條，諷刺江是「打人老師」。對此，時代力量立委徐永明呼籲，下週就是318學運5週年，江宜樺應順勢出面道歉。

江宜樺去年底應台大政治系之邀前往演講，過程中突遭學生抗議，導致演講中斷，甚至得在警力保護下離開現場。江今日再獲中華奉元學會邀請到台大演說，外頭卻出現抗議布條，寫著「外賣主權內打學生」、「恭迎儒學打人老師」等。

徐永明在臉書上形容江的處境是「過街老鼠」，過去動運警棍、鎮暴水車對付學生的他早已喪失為人師表的資格，去年演講遭抗議狼狽逃跑，今日又被掛布條抗議，認為江若知羞恥，應先對323暴力鎮壓道歉，否則「打學生」就是江宜樺的歷史定位。

徐永明說，318學運和323鎮壓是台灣歷史性的一刻，若動員國家機器行使暴力卻沒有懲罰，不但正義無法伸張，更不可能和解，呼籲江應趁著下週318學運5週年「勇敢認錯」。

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