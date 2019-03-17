搶攻2020立委轉戰 時代力量在北市擬推3席

2019-03-17 11:18

〔即時新聞／綜合報導〕2020立委選戰即將到來，各黨無不摩拳擦掌，鎖定目標選區，而時代力量在台北也不缺席，除了現任中正萬華區立委林昶佐力拚連任之外，還傳出同黨立委徐永明不排除在士林大同區參選，民間司改基金會執行長陳雨凡也有意投入信義松山區立委選舉。

根據《風傳媒》報導，林昶佐9日在時代力量黨慶暨募款餐會上曾當眾表示，民間司法改革基金會執行長陳雨凡將投入信義南松山區立委選戰，但目前還在跑黨內流程，據了解就是要待之後選對會、決策委員會通過。而知情人士透露，時力北市黨部預計要推派兩位候選人，就是拚連任的林昶佐以及新人陳雨凡，不過現任立委徐永明也傳出有意轉戰區域。

知情人士透露，徐永明正考慮是否要投入區域立委選戰，競選區域在台北市士林大同與台中西南屯做抉擇，在北市士林大同選區部分，徐永明認為已有當地民意支持，甚至已經有民眾願贊助看板，若徐永明真要參選此區，時代力量2020在台北市可能將有3人投入立委選戰。

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