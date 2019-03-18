陳學聖讓出中壢擬拚第6選區 楊朝偉開砲揚言選到底

2019-03-18 14:26

〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨桃園市黨部今日起辦理第三選區（中壢選區）與第五選區（平鎮、龍潭選區）立委初選登記，國民黨現任第三選區立委陳學聖上午在個人臉書，PO文宣布「決定讓出自己中壢選區，選擇轉身，向困難、未知挑戰！」由於地方盛傳陳學聖有意轉戰第六選區（八德、大溪、復興和中壢12個里），讓去年九合一大選過後宣布參選立委的前市議員也是現任黃國園黨部副主委楊朝偉「氣pu pu」，猛酸陳學聖怎麼會有國民黨立委宣布不敢在自己選區「競選連任」？這恐怕是全台首見！

楊朝偉還問什麼選區是「艱困選區」？什麼選區是「舒適圈」？是誰定義的？他認為第六選區傳統上是藍大於綠，是鄉親眼中「對國民黨相對較有優勢的區域」，絕非桃園市內最艱困選區，並反問陳學聖要挑選艱困選區，怎麼不去第二選區（楊梅、沿海選區）參選，怎麼不像前立委孫大千覺得桃園市第六選區是舒適區，而決定去台北市第二選區參選？但不管陳是否到第六選區參選，他一定參選到底。

陳學聖上午是以「讓則尊卑和睦，忍則眾惡無喧」為題表示，他是惜緣知恩感恩的人，能從中壢再啟政治生涯，一轉眼深耕10年，要感謝的人太多太多。今面對黨內初選優秀同志挑戰，不是不能戰，只是可預見這必然會是激烈的纏鬥，甚至接近自相殘殺，他無法對曾經偕行、幫助過他的人出手，因此幾經思索，他選擇了轉身，雖然這是困難的決定，有負不少鄉親好友的期待，但他會帶著大家的祝福，勇敢投身困難的下一步。

陳學聖還說，特別在316立委補選之後，很明顯可以看到民進黨沒有想像中的弱，而國民黨更沒有想像中的強，所以如果國民黨的優秀人才都過度集中在部份藍營優勢立委選區，不敢開疆闢土，向艱困挑戰，2020總統、立委選舉基本盤是不可能突破，選情更沒有理由樂觀。這也是他為何願意率先讓出自己選區的最主要原因，希望國民黨從總統到立委，都能夠有一全新的佈局，大家放下私心，團結合作，推出最符合人民期待的團隊，領導台灣走出目前空轉的困境！

至於下一步會落腳何處？陳學聖強調，現仍在聆聽各方的建議，一旦明朗具體，一定會第一時間報告！

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