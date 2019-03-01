大園、林園傻傻分不清？陳學聖臉書出包 議員嘆：顏色對了就當選

2019-03-01 16:28

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市林園昨（28）日傍晚傳出火警，造成人員傷亡。不過這個不幸意外，卻被去年參選桃園市長的國民黨立委陳學聖，在臉書寫成「桃園又有火災發生！」文章一出，不僅馬上被網友轟爆，桃園市議員王浩宇更痛批，「提名這種人，只要顏色對了就會當選，國民黨真的把中壢人當白痴？」

高雄市林園工業區內的台石化廠區，昨日傍晚發生大火，現場火勢猛烈並傳出人員受傷情形，消防隊也緊急派員前往救援。不過此事卻被陳學聖在臉書寫成「桃園又有火災發生！」還附上一個最新的新聞連結，以及另外三個中壢新生路、桃園楊梅民宅、桃園物流中心的火災新聞。

文章一出，立刻被網友砲轟，怒嗆他連「高雄林園」和「桃園大園」都分不清楚；桃園市議員王浩宇也不客氣質問「你真的是現任中壢立委嗎？你真的選過桃園市長嗎？」最後更怒嗆，「提名這種對桃園根本不了解的人，只要顏色對了就會當選，國民黨真的把中壢人當白痴」？而在遭到砲轟後，陳學聖臉書該貼文也立刻刪除。

對此，陳學聖表示，該位PO文小編新手上路，一直很關心氣爆、火災與消防員權益問題，當時他一看到小編搞錯，立刻請小編下架文章，前後不到5分鐘，事後也要求小編罰寫；而小編也出面道歉，表示自己地理知識不足，會罰寫「桃園大園、高雄林園」100遍，希望「各位大大可以原諒新手小編」。

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