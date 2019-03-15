陳學聖批去年「用深澳救選情」 蘇揆：我不接受

2019-03-15 17:38

〔記者陳昀／台北報導〕去年角逐桃園市長的國民黨立委陳學聖，今天質詢行政院長蘇貞昌時說，去年選舉民進黨為了救新北市長選情，「深澳下、觀塘上」，讓桃園人被當成二等公民，要求蘇揆「贖罪」，讓農委會將大潭藻礁暫定自然地景，且完成生態調查後才能開發；蘇貞昌回應，不接受陳學聖二等公民、救選情的說法，各部會有專業職權，依法行政，他不能擅專決定。

陳學聖下午在立院總質詢，開頭就對蘇揆說：「去年為了救你的選情，深澳下、觀塘上，害到我也害大潭藻礁犧牲，現在是你贖罪的機會。」陳學聖說，假設蘇揆也認為這是錯誤決定，現在有機會彌補。

陳學聖要求將大潭藻礁指定為「暫定自然地景」，待農委會生態調查完成再開發，「如果沒有通過審查，我就不再堅持，懇求院長，我們來一次贖罪的機會」。

蘇貞昌回應說，他不同意桃園市二等公民的說法，桃園市長鄭文燦政績斐然，他也不同意這是救選情，政府機關有一定程序，「我一輩子堅持環保，從不跟財團勾結」。

蘇貞昌回嗆，觀塘案在馬政府時代決定，當時開發面積232公頃，陳學聖沒有發言，現在縮減不到1/10卻指控民進黨，法定該怎麼做，相關部會都有其專業職權，行政院長也不能擅專決定。

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