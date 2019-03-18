藍營立委參選爆炸 陳學聖宣布讓出中壢選區

2019-03-18 08:37

〔記者林良昇／台北報導〕立委選區在桃園中壢的國民黨立委陳學聖稍早在臉書上發文宣布，2020年立委選舉，面對黨內同志挑戰，他不是不能戰，是不願對幫助過他的人出手，決定讓出自己的中壢選區，至於下一步會落腳何處，他現仍在聆聽各方的建議。

國民黨2020年立委參選爆炸，國民黨不分區立委吳志揚、桃園市議員魯明哲等人都有意角逐陳學聖的中壢選區，陳學聖今在臉書發文表示，他決定讓出自己中壢選區，「選擇轉身，向困難、未知挑戰！」

陳學聖說，他是惜緣知恩感恩的人，能從中壢再啟政治生涯，一轉眼深耕10年，要感謝的人太多太多。今面對黨內初選優秀同志挑戰，不是不能戰，只是可預見這必然會是激烈的纏鬥，甚至接近自相殘殺，他無法對曾經偕行、幫助過他的人出手，因此幾經思索，選擇了轉身，雖然是困難的決定，有負不少鄉親好友的期待，但會帶著大家的祝福，勇敢投身困難的下一步。

陳學聖指出，特別在316立委補選之後，很明顯可以看到民進黨沒有想像中的弱，而國民黨更沒有想像中的強，所以如果國民黨的優秀人才都過度集中在部份藍營優勢立委選區，不敢開疆闢土，向艱困挑戰，2020總統、立委選舉基本盤是不可能突破，選情更沒有理由樂觀。這也是他為何願意率先讓出自己選區的最主要原因，希望國民黨從總統到立委，都能夠有一全新的佈局，大家放下私心，團結合作，推出最符合人民期待的團隊，領導台灣走出目前空轉的困境。

陳學聖表示，至於他的下一步會落腳何處，現仍在聆聽各方的建議，一旦明朗具體，一定會第一時間向所有關心他的好朋友報告，「大家加油！台灣加油！」

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