柯P預言破產 彰化財政局長嗆柯P管太多…

2019-03-18 13:03

〔記者張聰秋／彰化報導〕針對台北市長柯文哲在美國發言，批評彰化縣財政狀況差，預言會步入苗栗縣破產的後塵，對此，彰化縣政府亮出2張歷年債務情形表和非法定社福支出明細表，佐證財政仍健全，還覺得柯P未免管太多，自己管好自己的財政，何必亂講別人的，彰化縣會繼續健全財政，不會任其惡化而步入苗栗的後塵。

縣府財政處長陳燕慧指出，各縣市財政狀況不好，應該是各縣市管好自己的財政，彰化縣對台北市的財政不是很清楚， 若換成彰化縣去講台北市的財政就不是很恰當，現在，台北市柯市長講彰化縣，十分不適當，相對的彰化也不適合講台北市的財政狀況。

陳燕慧表示，債務是地方政府普遍都有的問題，縣府未來會努力經由開源節流降低歲入歲出差短，經由收支結構的改變，柯市長預言的狀況就不會發生，彰化縣目前稅收與以往差不多，縣府會繼續改善投資環境，廠商進駐增加就業機會，非法定社會福利增加的確造成財政負擔，這部分會適當調整，希望透過資源整合，盤點現有資源，用最小成本達到最大效益，用比較少的錢做比較多的事情。

根據縣府列出82年到107年債務情形表揭露，彰化縣債務在藍綠執政時期都有，從周清玉4年舉借1.9億元、阮剛猛8年舉債51.9億元、翁金珠4年71.6億元、卓伯源9年203.8億元、魏明谷4年舉借96.3億元。5人任期出售縣地，以魏明谷54.99億元最多，其次是卓伯源45.62億元，翁金珠任內賣地僅9000萬元最少。

錢花得兇，與發放現金的非法定社福開銷有關，近8年來，重陽敬老金、鑽石婚與白金婚夫婦禮金、老人IC卡免費搭車、婦女生育補助、育兒津貼、65歲以上長者全口假牙補助，縣庫支出從101年3.1億元逐年上升，去年15.08億元，今年預計14.1億元。

縣府財政處最新統計，彰化縣去年長短債268億元，各局處基金帳戶以擴大集中支付方式，做為內部調度資金已用掉157億元，陳燕慧說，彰化縣目前財政狀況雖然不是那麼好，不過，縣府會落實開源節流，努力讓彰化財政永續經營，絕對不會讓破產的情況出現。

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