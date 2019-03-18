苗栗縣破產後…柯P預言：下一個破產的是彰化、高雄也差不多

2019-03-18 09:40

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲在美東時間17日下午和紐約地區留學生進行座談，並以「從醫生到市長」為題進行專題演講，長達近兩個小時的座談當中，他還不忘批評台灣時政，強調自己的態度是絕對不債留子孫，並大膽預言，除了苗栗縣政府破產外，近來好幾個縣市都要破產了，下一個應該是彰化，高雄也差不多，因為舉債三千億元，快達到舉債上限。

「台灣不是一個法治誠實國家，看看苗栗縣政府就是最好的例子，」柯文哲說，明明有縣政府、縣議會、財政部、主計處、監察院，卻還是讓苗栗縣政府破產，這就代表過去十幾年做的帳都是假的，不然怎麼會破產。

他直言，很不幸的，我們的國家就是這樣子「睜眼說瞎話」，我們今天就只是在補破網而已。

柯還談到近來的uber爭議，認為台灣有立法院，計程車公會可以去立法院遊說，但uber沒有辦法，有時候你明知道是對的，但沒有人幫你辯護，這就變成政府沒有勇氣去處理這個問題。

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