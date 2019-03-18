FAPA會長：柯文哲毀約 拒絕接待柯文哲

2019-03-18 09:33

〔記者彭琬馨／台北報導〕正在訪美的台北市長柯文哲日前受訪時自爆，此次訪美只打算私下拜訪台灣人公共事務會（FAPA）總部，說法惹議。會長郭正光昨發出聲明表示，由於柯文哲言行有太多爭議，公開訪問會對FAPA帶來很多困擾，當初與柯市府協議以私下訪問、並且不能公開的方式，才促成這次會面；郭正光說，「沒想到我的心存善念在柯市長為了個人政治利益下完全不當一回事，不但毀約陷我於不義，還造成FAPA內部爭議」，未來柯文哲抵華府時，將不會接待柯文哲。

柯文哲16日啟程訪美，全美台灣同鄉會日前發出聲明指，因柯兩岸立場搖擺，柯文哲訪美時不會接待柯文哲。柯文哲受訪時卻自爆，他並未與全美台灣同鄉會接觸，訪美行只有連絡過台灣人公共事務會總部，但因爭議過大，即便拜訪也不能公開。

柯文哲此自爆說法引起FAPA內部不滿，會長郭正光昨向會員發出一聲明，除還原與柯市府接洽的過程，也強調柯文哲毀約在先，未來不會接洽柯文哲；郭正光並說，對柯文哲及其幕僚不尊重別人、不遵守承諾的行為，他深感遺憾和痛心。

以下為FAPA會長郭正光聲明全文：

兩天前，柯市長在電視節目上接受訪問時表示FAPA總部是他唯一有接觸要拜訪的台美人組織，並說由於爭議性太大而必須私下訪問。本人在此還原交涉過程以及答應拜訪的三個條件。

我今年一月底返台前，就有柯市長在美國的支持者一而再，再而三地要安排我密訪柯市長，為2020綠白合作舖路。我沒有答應。返台後，市府團隊的一位從華府返台服務，也曾是FAPA會員的年青秘書來電商談柯市長訪華府之事，看是否可代安排國會訪問及拜訪FAPA總部。我説FAPA 中執委已開會決議不幫柯市長做任何安排，至於總部的拜訪則因為柯市長言行有太多太大的爭議，很多會員難以接受。公開的訪問會造成FAPA很大的困擾和內部紛爭。他一再強調說柯市長很懷念當年FAPA在他未決定選市長前就邀他訪美及到處演講，也很感激及肯定FAPA過去三十多年為台灣的付出和貢獻，是念舊及心存感激的拜訪。我說我不能為了成全他的心願而影響了FAPA多年的聲譽。在經過數次往返後，我才在下列三個條件下答應他做私人訪問：

1．這是私人訪問，不能有媒體跟隨，也不能事先公䦕。

2．假如有媒體跟隨，他就改變行程不拜訪，即使來我們也不開門接待。

3．假如沒有媒體跟隨，他可進入但不能有任何拍照留念。以免做不當政治宣傳。

沒想到我的心存善念在柯市長為了個人政治利益下完全不當一回事，不但毀約陷我於不義，還已經造成FAPA內部的爭議和台灣支持者誤解。因此，我已告知總部工作人員在柯市長到達時，不要開門，也不要接受任何記者採訪。對柯市長及其幕僚這種不尊重別人，不遵守承諾的行為，本人深感遺憾和痛心。而我也將因為此事對FAPA造成的負面影響，在辦完三月三十曰在台北的慶祝台灣関係法四十週年餐會活動後，自請處分，以示負責。

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