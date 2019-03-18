向美採購戰機、戰車 國防部：各界勿妄加揣測細節

2019-03-18 10:32

〔記者涂鉅旻／台北報導〕媒體今日報導，國防部除向美採購新型戰機外，另也已向美提出M1A2戰車的需求信函。不過，國防部稍早發表新聞稿指，目前各項軍事投資建案，已周延完備建案程序，並循正式管道向美方提出採購需求；惟裝備品項、數量及金額仍待美方正式通知後方可確認，籲請各界勿妄加揣測。

國防部指出，國軍依「防衛固守、重層嚇阻」軍事戰略構想，針對區域情勢變化，前瞻未來作戰需求，以快速提升戰力，因應敵情威脅，各項軍事投資建案，結合國防自主政策，通盤檢討納入「五年兵力整建」與「十年建軍構想」規劃籌購作業。

國防部強調，堅強的國防實力，是護衛台海和平及國家安全的有力後盾。面對中共的軍事威脅，我方不會與其進行軍備競賽，但必須依據軍事戰略構想，整建不對稱且可恃的戰力，創造「以質勝量」、「以寡擊眾」的相對優勢，確保區域穩定、和平，捍衛國家主權、自由與民主，祈請國人持續支持國防施政。

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