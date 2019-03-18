總統大選民進黨鬧分裂？ 何志偉：尋求最大公約數

2019-03-18 10:06

〔記者謝君臨／台北報導〕前行政院長賴清德今向媒體表示，他決定勇敢承擔責任，將領表登記參與總統大選黨內初選；據悉，賴清德已派人領表，上午11點將前往黨中央登記；對此，民進黨立委何志偉表示：「這不叫分裂」，而是黨內正在尋求一個更大的公約數，裡面會有更多的辯論、討論，讓民主價值持續延伸下去。

立委何志偉指出，可以對照一下國民黨，他們這麼多顆太陽，都要用「喬」的，但民進黨絕對會遵循民主機制，這也是台灣最核心的民主價值，我們透過這樣的機制，產生候選人。

何志偉說，相信過程中，外界會貼標籤，說這叫做「分裂」，但這不叫「分裂」，而是我們內部正在尋求一個更大的公約數，裡面會有辯論，更多的討論，如何讓我們民主的價值，持續走下去、延伸下去。

何志偉表示，事前不知道賴清德將登記黨內初選，但他認為，民進黨不管星星、月亮還是太陽，參選都是每個人最基本的權利，這不叫做突然或不突然，他相信賴有所準備。

何志偉說，他關心的是這個民主機制，這也是民進黨一直以來最相信的機制，是我們跟國民黨最大的市場差別，而這個機制必須做到絕對的公開透明。

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