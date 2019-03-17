獨派叛徒？陳峻涵機上不嗆柯P 童仲彥笑：還變成柯粉幫拍照

2019-03-17 14:49

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲昨晚（16日）啟程前往紐約，展開為期9天的訪美行程，台北市前議員童仲彥、曾丟過柯P拖鞋的台灣國主任陳峻涵也全程跟團。然而曾揚言要在機上抗議的陳峻涵，今（17）日稱因為怕被童仲彥打所以沒有動作。而童仲彥還爆料，事實上陳峻涵不僅不嗆柯P，竟然還幫忙民眾拍合照，目前轉性為「柯粉」。

童仲彥於臉書發文，表示自己碰巧跟柯文哲分別坐在同一排座位的最左與最右，而在機上時，「童家拳」就已經輕勾住陳峻涵的脖子，只見陳峻涵表情有些尷尬，但仍強顏歡笑地表示：「你很厲害」、「不能笑不能笑不能笑」。

在飛機起飛前，陳峻涵受訪時曾表示，除了之前他與柯文哲的「小事情」外，國際間較關心的，仍是有關中國器官移植的事情，柯文哲到底參與多少，盼柯文哲能講清楚說明白。因此會在不影響航安、且很有禮貌的狀況下在機上向柯文哲詢問。

然而童仲彥表示，陳峻涵在機上根本沒問柯文哲問題，陳峻涵今日也坦承是因為童仲彥體格太好，怕被「童家拳」打。而在童仲彥PO出的影片中也可以看到，陳峻涵竟然還幫民眾跟柯文哲拍合照。由於柯文哲靜靜地坐在位子低頭做事，為了讓柯P與走道上的民眾能入鏡，陳峻涵還退到角落，把手舉高喬好角度再按下快門，拍好後再讓民眾看作品滿不滿意，十分體貼熱心。

對此，童仲彥也發表觀察報告：「最新進度報告，陳峻涵目前轉性為『柯粉』，都在飛機上幫民眾跟柯P合照」、「大家都是朋友啦，在飛機上不敢吧」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/