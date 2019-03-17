到高雄火車站 蘇貞昌：是為了來聞柴油車廢氣

2019-03-17 13:22

〔記者陳文嬋／高雄報導〕行政院長蘇貞昌今南下視察高雄鐵路地下化通車後情況，親自為高屏民眾發紅包，除了改善地下車站廢棄污染，並加速推動南迴鐵路電氣化，力拚今年底完成潮州至枋寮段，今更加碼發送拆陸橋紅包5.8億元，中央同意補助市府75%，力促市府儘速完工，讓市民早日圓夢。

行政院長蘇貞昌今偕同交通部長林佳龍等官員，在高雄立委李昆澤、許智傑、管碧玲、屏東立委鍾佳濱陪同下，視察高雄鐵路地下化通車後車站廢氣污染改善情形，他親自為高屏民眾送紅包。

蘇貞昌致詞表示，人生劇本早已寫好，當年他主持高雄鐵路地下化動工典禮，今天再次南下為高屏民眾送紅包，指示台鐵儘速改善地下車站空品問題，鐵道局與鐵路局今均提出改善方案。

蘇貞昌也親自走下月台，與民眾一起搭火車，他開玩笑說「不是來搭火車，是為了來聞柴油車廢棄」，希望能親自體恤民意，還與搭車民眾揮手致意，他坦言確實還有味道，味道改善確實有必要，指示台鐵儘快完成改善。

蘇貞昌也指示交通部長林佳龍加速推動南迴鐵路電氣化工程，原本潮州至枋寮段於明年農曆過年前完成，希望能加速趕工，提早至今年底完工，整體工程原定明年底才能完工，力促加快完工期程。

蘇貞昌今加碼發送紅包， 在立委李昆澤爭取下，行政院大力支持高雄市民，針對高市拆陸橋所需費用5.8億元，同意經費補助高市府75%，市府只需自籌25%，已是最優的補助方案，市府從原本需全額負擔5.8億元，變成只需要負擔1.4億元。

值得一提的是，高市副市長李四川昨於大順橋拆除典禮，向立委李昆澤反映市府經費不足，李昆澤立即向行政院長蘇貞昌爭取， 只花不到1天時間，中央同意補助高市府， 今由蘇貞昌親自發紅包，行動內閣展現行動力、執政高效率。

蘇貞昌要求市府施工要盡快，希望市府力拚今年底完工，市府若無法如期完工，將放寬為儘速完工，他指示交通部管制進度，讓高雄市民能早日圓夢。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/