暖流阻韓流！ 陳其邁：補選不是勝利 是人民願意再給機會

2019-03-16 23:05

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨在今天（16日）的4席立委補選，成功守住原有的2席，行政院副院長陳其邁在今晚透過直播表示，「今天的補選不是勝利，是人民願意再給民進黨機會。」

陳其邁在直播中，首先祝福勝選的余天與郭國文，以及辛苦的黃振彥；他表示，這樣的結果也讓執政團隊了解，這2個月來所解決的民怨與回應民意的作法，人民有所感受，在去年九合一慘敗後，近期的2次補選是人民給民進黨的溫暖。

陳其邁強調，「今天的補選不是勝利，勝選並不代表人民滿意，而是人民願意給民進黨機會」；他說，執政團隊不會鬆懈，會將1天當2天用的更加打拚；我們也會更加時時提醒自己，要如同只剩一口氣般，拚了命也要做好，行政團隊也會更謙卑的面對民意，「緊緊緊，衝衝衝，讓人民對政府有信心。」

陳其邁也提到，這次假消息仍四處流竄，但也發現有很多熱心網友自發性地指出事實，這是台灣的民主價值，也是我們要守護的價值，「只要堅定團結，就不怕黑夜寒流。」

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