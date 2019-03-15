夜市拜票高下立判！ 余天親民被讚爆 鄭世維挨批擾民

2019-03-15 20:05

〔即時新聞／綜合報導〕新北市三重立委選情進入白熱化階段，藍綠兩黨候選人接連前往三和夜市拜票，國民黨鄭世維13日和高雄市長韓國瑜愛女韓冰高調掃街而引發暴動，讓許多攤商抱怨根本做不了生意；相對民進黨余天就設想周到，14日和行政院副院長陳其邁只在夜市旁的麵攤吃麵，及入口處握手拍照，讓許多民眾大讚親民。

針對鄭世維請來韓冰掃街引發暴動，余天表示，「我也聽到很多攤販在抱怨。」像這種選舉，不宜人太多，稍微低調一點，不會影響到別人做生意，陳其邁也認為，進去妨礙別人做生意就會變成「政績零分、經濟也零分」。對此，鄭世維回應，老婆當下有脫下背心向每個攤商致歉。

對此，臉書粉專「打馬悍將粉絲團」今天貼出鄭世維、余天兩人分別前往三和夜市掃街的對比照，表示余天與陳其邁選擇定點與選民握手拍照，不影響攤販店家生意，獲得許多支持與鼓勵；但鄭世維與韓冰卻沿途影響攤販生意，受到商家攤販抗議道歉，該粉專直言看完比較圖「高下立判」。

許多網友也留言「國民黨這個政黨向來都是沒同理心的」、「水準的差別 為人民vs為自己」、「很多台灣人都分不清擾民跟親民的差異」、「要走進很多人的夜市這樣才會顯得支持自己的人很多」、「邁邁本來就是暖男，總做貼心行為」、「鄭先生丟臉啦，沒有韓禿子家就不會選」。

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