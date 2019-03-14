拜票妨礙攤商 陳其邁：會變成「政績零分、經濟也零分」

2019-03-14 21:36

〔記者周湘芸／新北報導〕行政院副院長陳其邁，今晚和新北市第3選區（三重）立委補選民進黨候選人余天到三和夜市拜票，反觀昨天對手找來高雄市長韓國瑜女兒韓冰引發暴動，兩人只在夜市旁的麵攤吃麵，及入口處發送口罩。陳其邁表示，進去妨礙別人做生意就會變成「政績零分、經濟也零分」。

陳其邁今晚來到三和夜市陪余天輔選拜票，兩人一同在麵攤吃「切仔麵」，期間陳表示，「今天是難忘的情人節，竟然和余天一起過」，余天聽到先是獻唱一首《小詩》，隨後兩人和現場圍觀民眾又唱起《榕樹下》，陳其邁笑稱，「你（余天）就好好去當立委，唱歌就交給我」。

適逢白色情人節，被媒體問到兩人分別如何和太太過，余天率先表示，「我們每天都在過情人節」，陳其邁則先笑而不答，只說「今天從早上8點就忙到現在，余天大哥也是我們很關心的。」

此外，面對昨天韓冰到夜市輔選引發人潮爆滿，余天也說道，今天不進去，只在路口發口罩，進去會騷擾攤販做生意，以後去會變成不受歡迎人物。陳其邁則表示，進去妨礙別人做生意就會變成「政績零分、經濟也零分」。

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