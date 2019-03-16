民進黨守住新北、台南立委 網友：台灣暖流戰勝中國寒流！

2019-03-16 20:34

〔即時新聞／綜合報導〕今天稍早全台4席立法委員補選結果出爐，民進黨保住新北第3選區（三重）與台南第2選區（麻豆等14區）2席立委。對此，民進黨台南市立委王定宇表示，這是打敗「造謠、造神」的勝利，有網友認為是「台灣暖流戰勝中國寒流」。

新北三重、台南、彰化、金門今天完成4席立委補選，中選會晚間宣布最高票者分別為民進黨余天、民進黨郭國文、國民黨柯呈枋與無黨籍陳玉珍，19日將審定選舉結果並公告當選名單；民進黨保住三重、台南等2席，讓不少支持者相當感動。

對此，王定宇在臉書強調，「這是打敗『造謠、造神』的關鍵扭轉勝利！謝謝每一位付出、關心的朋友！」許多網友也留言贊同，「這個結果真的很棒，民進黨才可以繼續驕傲下去」、「韓流已過，陽光終究到來！台灣的民主自由不能輸！台灣的國家尊嚴更不能輸！」、「台灣暖流戰勝中國寒流」。

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