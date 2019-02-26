立委補選選情評估》民進黨目標奪三席 全力搶救台南

2019-02-26

〔記者楊淳卉／台北報導〕面對三月十六日登場的立委補選，民進黨目標守下原屬綠營的新北、台南席次，搶攻彰化；然而黨內評估，民進黨元氣尚未恢復，各地受到「韓流」衝擊，連選情較穩定的新北選區也不容鬆懈。「鐵票區」台南除了外患，更受到泛綠分裂影響，陷入苦戰。民進黨將傾力搶救台南，主打「唯一正綠軍」。

新北市第三選區、彰化縣第一選區、台南市第二選區及金門縣立委補選三月十六日登場，但民進黨在金門縣未提名人選，目標是在三席中守二搶一。

蔡英文總統廿四日已前往彰化為黨籍候選人黃振彥站台，之後也將規劃前往台南、新北助選，全力衝刺選票。

余天選情較穩 黨內仍不敢大意

黨內評估，相較國民黨新北立委補選候選人鄭世維，余天的知名度、支持度有明顯優勢，選情也較為穩定；然而鄭世維日前找高雄市長韓國瑜站台，造成地方轟動，也讓黨內不敢大意，就怕「韓流」擾亂選情。

彰化方面，黨內評估，黃振彥雖落後國民黨彰化立委補選候選人柯呈枋，但落後幅度不大，最後一個月衝刺，仍有一搏機會。

郭國文打團結牌 標榜唯一正綠軍

台南第二選區為台南市長黃偉哲遺留選區，民進黨有輸不得的壓力。黨內分析，民進黨候選人郭國文與國民黨候選人謝龍介的選情目前在伯仲之間，而導致郭陷入苦戰的主要因素，在於無黨籍候選人陳筱諭的父親曾任麻豆鎮長，家族在地方上有一定實力，讓綠營選票分裂。民進黨盼訴求黨內團結，主打郭國文是「唯一正綠軍」，讓選戰回到藍綠對決。

除了內憂，國民黨候選人謝龍介知名度較高，還搭上「韓流」造勢，讓綠營備受壓力。曾任台南市長的前行政院長賴清德近來頻頻站到第一線為郭國文輔選，先前除了對地方基層下達動員令，更數次親自上陣陪同掃街、站路口；黨內各派系台南立委也為郭國文站台，展現團結。

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