立委補選民進黨能守住2席嗎？本報16:00即時開票報你知

2019-03-16 14:00

〔即時新聞／綜合報導〕新北市第3選區、彰化縣第1選區、台南市第2選區與金門縣選區立委缺額補選今天投票，下午4點投票結束立即開票，本報將同步即時揭曉4地開票結果。中選會預估晚間8點全部完成開票、選舉結果出爐。

此次立委補選被視為是2020總統大選前哨戰。民進黨去年九合一大選慘敗，目前「只剩一口氣」，全黨力拚守住原本的新北、台南兩席，重振聲勢；國民黨則希望延續去年大勝氣勢，一舉揮出全壘打，囊括4席。

新北市第3選區由於前民進黨立委高志鵬因案入獄依法解職，出現缺額。這次由1號無黨籍蘇卿彥、2號國民黨鄭世維、3號民進黨余天角逐。

彰化縣第1選區因國民黨立委王惠美當選彰化縣長離職補選，此次由1號國民黨柯呈枋、2號無黨籍紀慶堂、3號民進黨黃振彥競爭。

台南市第2選區因民進黨立委黃偉哲當選台南市長離職補選，參選人數達6人，分別為1號無黨籍楊筱如、2號民進黨郭國文、3號無黨籍吳炳輝、4號國民黨謝龍介、5號無黨籍陳筱諭、6號無黨籍徐國棟。

金門縣選區因國民黨立委楊鎮浯當選金門縣長離職補選，參選人為1號國民黨洪麗萍、2號無黨籍陳滄江、3號無黨籍蔡西湖、4號無黨籍盧冠宇、5號金門高粱黨洪志恒、6號無黨籍陳玉珍。

民進黨2018九合一大選慘敗，若再丟掉原有的新北、台南兩席，恐讓綠營2020總統大選選情蒙上陰影，因此黨內大咖賣力輔選，包括總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、前行政院長游錫堃選前之夜一同幫余天站台，太陽花學運要角林飛帆還以神秘嘉賓身分現身力挺。

台南方面，前行政院長賴清德幾乎每天陪同郭國文掃街，並稱「民進黨只剩下一口氣」，以及「民進黨再輸，中國壓迫力道恐更強」等語催票；此外，民進黨籍，被喻為「最強村姑」的陳筱諭脫黨參選，且在選前之夜公布台北市長柯文哲力挺影片，是否會成為影響選情的決定性因素，值得關注。

國民黨方面，除黨內天王前總統馬英九、黨主席吳敦義、前新北市長朱立倫積極輔選外，高雄市長韓國瑜也積極投入輔選行列，昨晚更連趕台南、新北兩場選前之夜，希望藉由自己的高人氣拉抬候選人聲勢。

中選會預計可在今晚8點左右開票結束，並依選罷法於23日前公告當選人名單。

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