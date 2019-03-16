總統大選前哨戰 四席立委今補選

2019-03-16 06:21

總統大選前哨戰 朝野都輸不得

〔地方新聞中心記者／綜合報導〕新北市第三選區、彰化縣第一選區、台南市第二選區與金門縣選區立委補選今天投票。四席立委補選被視為藍綠二○二○大選的前哨戰，朝野都有不能輸的壓力，昨晚的選前之夜，民進黨與國民黨各自舉辦大型造勢活動，藍綠陣營天王群集、大咖盡出，力挺自家候選人；聲援群眾也是聲嘶力竭的搖旗吶喊，希望將支持人選送進國會。

民進黨去年底九合一選舉遭逢重挫，前行政院長賴清德形容「民進黨只剩下一口氣」，此次補選力拚守住原本的新北、台南兩席，重振綠營聲勢；國民黨則期待延續九合一選舉的氣勢，除守住彰化、金門，更誓言揮出全壘打，一舉囊括四席。

此次立委補選是明年總統大選前的最後一次選舉，朝野有意參選總統或被外界點名參選的政治人物，都投入輔選行列。

民進黨力拚 守住新北台南兩席

蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、前行政院長游錫堃昨一同幫民進黨新北市候選人余天站台。賴清德自選戰開始，幾乎每天都出現在民進黨台南市候選人郭國文身旁，昨天也繼續與郭一起掃街拜票。

國民黨誓言 揮全壘打四席全拿

國民黨已宣布參選總統的前新北市長朱立倫，昨天奔波於台南、彰化、新北為候選人造勢。前總統馬英九、黨主席吳敦義也幫新北市候選人鄭世維站台。高雄市長韓國瑜除再幫台南市候選人謝龍介助選，晚間也趕到鄭世維的晚會，讓全場氣氛沸騰。

台北市長柯文哲則在選前以影片表態，支持自民進黨脫黨參選台南市立委的無黨籍候選人陳筱諭。

其餘的藍綠政治明星、部會首長，昨天也齊聚候選人的場子。最特別的是，太陽花學運領袖林飛帆昨晚現身余天造勢晚會，成為民進黨力抗韓流的神秘嘉賓。

補選投票時間是今天上午八點到下午四點，中選會預估，投票結果晚上八點前可出爐，依選罷法規定，將在廿三日前公告當選人名單。

此次立委補選，台南市、彰化縣、金門縣皆因原任立委黃偉哲、王惠美、楊鎮浯去年底當選縣市首長，辭去立委職務，新北市則是原立委高志鵬因案入獄，依法解職。

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