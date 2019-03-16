金門立委補選》陳玉珍6980票 蔡西湖5897票

2019-03-16 17:20

首次上稿 16:09

更新時間 17:20

〔即時新聞／綜合報導〕第九屆立委金門縣立法委員補選今（16）日進行投開票，本次參選的有國民黨籍候選人洪麗萍，無黨籍籍候選人陳滄江、蔡西湖、盧冠宇、陳玉珍，以及金門高粱黨候選人洪志恒等6人。

本區選舉人人數為男性5萬8291人、女性5萬9439人，合計11萬7730人，投票率預估只有2成5，約1萬2000票左右就可跨過當選門檻。

值得注意的是，本次選舉結果若為國民黨籍洪麗萍當選，洪麗萍將為金門有史以來第1位「女立委」，而以無黨籍身分參選的金門前縣議員陳滄江，先前則承諾若其不幸敗選，將永遠退出政壇。

金門縣立委補選開票：

1號 國民黨洪麗萍： 5578

2號 無黨籍陳滄江： 5897

3號 無黨籍蔡西湖： 5280

4號 無黨籍盧冠宇： 442

5號 金門高粱黨洪志恒： 188

6號 無黨籍陳玉珍： 6980

（即時開票結果僅供參考，正確開票數字仍以各地選委會公告為準）

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