台南立委補選投票 謝龍介：擔憂選情輾轉難眠

2019-03-16 10:10

〔記者萬于甄／台南報導〕國民黨台南立委補選候選人謝龍介今早在堂哥的陪同下，前往新市國小活動中心投票，謝龍介坦言，鄉親對他有很高的期待，但擔憂投票率不高，票開不出來，因此昨夜輾轉難眠，尤其，民進黨大軍壓境，早上還在廣播電台聽到總統府秘書長陳菊催票，壓力很大。

對此，郭國文競選總部駁斥，並拿出廣告檔期表證明廣告依法播到15日22時止，和電台確認後確實今早未播出任何郭國文的廣告音檔；郭總部籲請謝龍介要指控也請提出證據，而不是到了投票日還在抹黑。

謝龍介首次在新市投票，昨因造勢大會上一陣推擠時，不慎腳、胸部拉傷，今走路一跛一跛引起大家關注，他笑說，「終於知道韓國瑜怎麼受傷」，現在深呼吸也會疼痛，因此投完票後，會趕緊去就醫治療。

謝龍介提到，昨夜醒來4、5次輾轉難眠，因民進黨大軍壓境，擔心選情，許多鄉親對自己有很高的期待，卻不免擔心票開不出來，希望選民能踴躍出來投票，下午也會到佳里服務處等待開票結果。（10:39更新）

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/