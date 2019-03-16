彰化立委補選》投票討吉利 藍綠候選人的媽媽都穿這顏色…

2019-03-16 10:57

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣第一選區立委補選今天投票，民進黨候選人黃振彥、國民黨候選人柯呈枋都起大早，投下神聖一票；巧合的是，藍綠候選人的媽媽，都選擇穿著充滿喜氣的大紅衣服，希望紅色能夠帶來好運，兒子能夠高票當選，滿滿母愛就寫在衣服上。

黃振彥今天由交通部長林佳龍、民進黨縣黨部主委邱建富、立委洪宗熠陪同，偕同母親與妻子楊妙月在鹿港鎮的崙尾社區活動中心來投票；林佳龍說，因為她的母親是鹿港人，他常回鹿港吃小吃，到天后宮拜拜，對鹿港有分特殊的感情；林佳龍看到黃媽媽，直說黃振彥跟黃媽媽很有母子臉。

黃振彥表示，今天睡得飽飽才起床，平常跑行程，早上4點就要起床，今天睡到8點才起床，現在心情很平靜，由於今天天氣好，應該有助於投票率的提昇。

柯呈枋今天在縣長王惠美、伸港鄉長曾煥彰的陪同下，偕同柯媽媽一起到伸港鄉的新港國小投票；柯呈枋說，抱著快樂心情來投票，也希望支持者都能夠好好睡一覺。

最巧合的是，黃振彥的媽媽與柯呈枋的媽媽，兩人都是70多歲，都是選擇身穿紅色衣服，希望兒子高票當選的母愛就表達在衣服上。

黃振彥在家排行老二，上有姊姊，下有弟弟與妹妹；柯呈枋在家排行老三，上有姊姊，下有妹妹，為家中獨子；兩人參選以來，都是全家總動員，親情是兩人參選的最大支持。

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