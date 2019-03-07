彰化立委補選政見會3人爭鋒 唯他改唱「阿美！阿美！」

2019-03-07 11:24

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣選委會今在新頻道有線電視公司舉辦第1選區立委補選公辦政見會，3位候選人國民黨柯呈枋、無黨籍紀慶堂、民進黨黃振彥暢談參選理念，紀慶堂在上半場發表政見時唱歌，他改唱4、5年級生學生時代最熟悉的「阿美！阿美！」民歌，以唱代說，加深選民印象。

上半場闡述競選理念時，先發言的柯呈枋和最後發言的黃振彥，都是口述政見，柯呈枋喊出「這柯有力量！」的競選口號，籲請選民要選會監督國家政策的立委，而非護航惹議政策的立委，會監督的立委才能接地氣，不悖離民意。

黃振彥打出施政政績牌，細數其鎮長任內替鹿港創造夜的經濟，舉辦鹿港慶端陽的夜間龍舟賽，鹿港小吃宴秒殺紀錄，行銷在地小吃，他籲請選民選他繼續為地方爭取建設經費。

紀慶堂發言時改唱民歌「阿美！阿美！」「阿美鹿港幾時辦嫁妝，我急得快發狂；鄉親鄉親妳要老實講，我是否有希望；雖然我是無黨無派，人又長得有點可愛，為了鄉親的幸福，記得票投紀慶堂，伸港線西不要再徬徨鄉，有事找紀慶堂...」歌曲的內容道盡他的參選想法，籲請鹿港、和美選區選民支持他，票投給沒有黨派、沒有包袱、無黨無派的紀慶堂。

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