彰化立委補選 藍綠大咖假日掃街巷戰

2019-02-17 23:58

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣第一選區立委補選熱鬧滾滾！今天例假日藍綠政治明星都前來輔選，交通部長林佳龍陪同民進黨立委參選人黃振彥在鹿港掃街拜票，緊握菜籃族每一雙手，前立法院長王金平、高雄市長韓國瑜則先後為國民黨立委參選人柯呈枋站台輔選，時代力量也不缺席，由請辭黨主席的立委黃國昌、準黨主席邱顯智陪同黨籍參選人楊澤民站台助陣，炒熱選情。

林佳龍先陪同黃振彥在和美菜市場徒步掃街拜票，在傳統市場內整整走了1個多小時，菜籃族爭相與2人合影，還有婆婆媽媽豎起大姆指說「林佳龍看起來比電視更年青、更帥！」

林佳龍表示，他母親是鹿港人，他回到鹿港特別親切；黃振彥當選立委，一定可以為鹿港地區爭取更多交通建設，尤其海線地區的捷運延伸到鹿港、和美區已在評估中；黃振彥過去擔任鹿港鎮長，1年高達900萬觀光人次，也推動地方特色小吃宴，鹿港民宿合法經營、五星級飯店進駐及全國首創夜間龍舟，都顯示黃振彥是最具有經驗的觀光推手。

黃振彥強調，他從政10多年，從未離開彰化縣，這次要來擴大服務，希望鄉親繼續支持他，把建設鹿港的經驗延續到和美區，全力打造一座屬於6鄉鎮共同發展的共榮新市鎮。

國民黨立委參選人柯呈枋競選總部今天成立，王金平、郝龍斌等大咖都到場站台輔選，王金平並推薦黨籍立委參選人柯呈枋說，柯呈枋行政經驗豐富，而且出身貧苦，深知基層心聲，表現優異，選情穩定且持續成長，希望大家一起支持，保住國民黨在彰化縣的最後1席立委席次，明年大家再接再厲，贏得彰化4席立委席次。

高雄市長韓國瑜為柯呈枋助選時強調，未來台灣民主政治不同，過去手上有權時不好好用心為老百姓打拚的政治人物或政黨，都要被淘汰，他還自嘲說，「柯呈枋一表人才，我站旁邊又老又醜」，鄉親一定要給柯一個機會，「人進來東西賣出去，彰化發大財」。

時代力量彰化縣立委補選參選人楊澤民今天也成立鹿港鎮競選總部，請辭黨主席的立委黃國昌、準黨主席邱顯智等人出席站台。面臨藍綠兩大黨夾殺，邱顯智說「楊澤民以其專業捍衛彰化縣民與鄉土，期盼選民給小黨機會！」至於無黨籍參選人紀慶堂，素人從政的他希望能超越藍綠，以公益精神，一步一腳印來參選。

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