獨家》產創條例租稅優惠延長 政院下週一關鍵整合綠委

2019-03-16 10:56

〔記者李欣芳／台北報導〕攸關拚經濟、輕稅簡政的「產業創新條例修正草案」，行政院原本經跨部會審查達成共識，產創條例租稅優惠將再延長實施10年，不過，據悉，部分民進黨立委反對再延長10年，盼租稅優惠能在今年底落日，行政院下週一（18日）將舉行行政、立法協調會報，整合黨籍立委意見，盼說服立委支持政院這項攸關2.4萬家企業受惠的拚經濟法案。

儘管產創條例修法目前出現變數，但因反對延長租稅優惠的民進黨立委居少數，絕大多數黨籍立委可望挺政院的修法，因此，行政院版產創條例修法可望在下週一整合後，提報下週四（21日）行政院院會通過。

產業創新條例將在今年底落日，除研發投資抵減外，包含員工獎酬股票、天使投資、個人投資新創等租稅減免，也將於今年到期，行政院先前經政務委員龔明鑫邀財經兩部會協商決定，將租稅優惠再展延10年到2029年年底。

經濟部原本欲爭取研發抵減提高5個百分點，並新增人才培育抵減優惠，但與財政部討論後，決定刪除人才培訓投資抵減，研發抵減也維持目前稅率，當年度抵減15％，或3年各抵減10％。

在行政院協調下，財政部也釋出善意，同意企業以未分配盈餘（保留盈餘）進行實質投資部分列為減除項目，不加徵5％營利事業所得稅，但實質投資項目從嚴認定必須是包括廠房、機器與設備、智慧財產等有助創造GDP的項目，採先課稅、後退稅方式，在保留盈餘課稅3年內啟動實質投資者，可申請減除，不必先交計畫書預審，免除繁瑣程序，以加速投資腳步，國內約2.4萬家企業可望受惠。

外界原本預期行政院本週四院會將通過這項修法，但政院當天並未排入院會議程，主要是因要尊重民進黨立委的意見，下週一（18日）將與民進黨立委進行關鍵整合。

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