高雄員警吸毒連爆 議員籲韓國瑜展現防制毒品態度

2019-03-15 23:00

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市員警吸毒遭自家人查獲，聲稱是因壓力大，市議員要求韓國瑜應展現防制毒品的態度，不容任何模糊空間。韓國瑜則說，嚴格要求警紀，如有相關違紀情節，絕不寛貸。

民進黨議員林智鴻說，員警說工作壓力大而吸毒，但紓壓的方式有很多，吸毒是最壞的方式。他呼籲韓國瑜，此時應展現防制毒品的態度，不容任何模糊空間，首長的態度決定執法的強度。

民進黨議員邱俊憲說，這幾年議會支持市警局補足警力、增加員警危險津貼，但對於極少數警察同仁的吸毒行為，以壓力大為理由，相信社會大眾都無法接受，市警局應了解真正原因，拿出更好的防範辦法。

邱俊憲提醒，高雄市已成立毒品防制局，新市府應善用這個專責機構。

時代力量議員林于凱指出，目前員警的執班時間長，有過勞現象，警政署與市警局應檢討某些無謂的績效指標，可以取消或下修標準，以減輕員警壓力。

林于凱說，不管是員警吸毒或酒駕事件，警界要檢討內部紀律是否出現問題，找出癥結加強防範。

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