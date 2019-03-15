高雄箱涵破萬洞？議員到下水道勘查發現驚人真相

2019-03-15 19:28

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜日前在廣播節目中爆料，指高雄地下箱涵檢查出1萬多個洞，市議員林于凱跟著水利局到下水道勘查，發現是1萬多處的些微破損，只有236處明顯破損，且這也是去年11月前就調查完成的。

韓國瑜日前在廣播節目中指出，高雄除持續填平5000坑洞，但經過探查，地下箱涵竟還有1萬多個洞，一旦汛期到來，後果不堪設想，「我不想批評前任政府，但不禁讓人想問，高雄到底出了什麼事？」

不過高市水利局後來說明，高市雨水下水道共有600多公里，去年2月起進行總體檢，目前已檢視425公里，需修補及持續追蹤共計1萬521處，其中較嚴重236處的鋼筋裸露、牆面龜裂，但未達破洞情況。

市議員林于凱為了解真相，跟著水利局到下水道勘查，他指出，高雄市的雨水下水道（又稱箱涵）是從1970年開始規劃興建，迄今很多管線都使用超過30年了，而市政府經費有限，每年僅能就部分區段進行檢修。

經過實地現勘，林于凱發現這236處明顯破損與1萬多處的些微破損，都是在去年11月前就調查完成的，去年也編列了7000多萬預算，預計在今年底完成修復。

林于凱指出，這1萬多處的些微破損，更是專業人員在黝黑的下水道中，一寸寸仔細檢查後挑出來的（如照片）。

林于凱強調，如果前市府沒有爭取經費做普查，沒有編列預算做維修，韓國瑜市長要拿這件事做文章，他絕對贊成。但事實並不是這樣。

網友紛紛回應說：「新市府真的超無恥」、「辛苦林議員幫忙找真相！」

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