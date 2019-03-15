王浩宇槓上韓國瑜 分析「喜韓兒」結構

2019-03-15 20:44

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市議員王浩宇近期內槓上高雄市長韓國瑜，包括韓的市政團隊與粉絲在內，王進而分析韓國瑜的年輕支持者教育程度，發現他們學歷多為高中職，且還非常愛罵髒話。

王浩宇今（15）日下午4點5分在臉書上表示，韓國瑜的支持者不乏許多年輕人，但這些人相對於柯文哲的大學、高教年輕支持族群，均多為高中職學歷，「以語意分析結果來說，韓國瑜的支持者慣用髒話的狀況嚴重」，當中包括許多恐嚇、威脅、辱罵的字眼。

王浩宇解釋，受過高等教育的韓粉也大有人在，不少軍公教人員都算是高知識分子，會支持韓國瑜並不令人感到意外，韓粉其餘結構還有中老年人與外國人，在外國人群集中，「除了部份確實是馬來西亞華人外，其他疑似是來自對岸的網軍」。

王浩宇認為，韓國瑜粉絲們近期內不只攻擊綠營人士，連挺藍營的名嘴、政客也一起打，「如果不好好控制，最後很可能會反噬到國民黨自己」，但王也質疑，韓粉們的挑釁言論，也不能排除是中國當局用來「裂解台灣民主的挑撥工具」，呼籲大眾多加提防。

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