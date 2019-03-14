魔鬼阿諾不來了！王浩宇爆韓國瑜負面聲量突破50％

2019-03-14 20:20

〔即時新聞／綜合報導〕魔鬼阿諾不來高雄了！高雄市長韓國瑜團隊今（14）日證實消息，成為韓上任後其中1項跳票的競選支票；桃園市議員王浩宇對此表示，已有許多大眾逐漸如夢初醒，「韓國瑜負面聲量突破50%」。

桃園市議員王浩宇今天在臉書連發5篇貼文砲轟韓國瑜與他的市政團隊，在上午11點鐘，王就表示「韓國瑜網路聲量崩盤」，觀光局長潘恆旭的言論，潘呼籲韓粉要理性，否則會使韓國瑜聲望受損；下午3點15分，王更提到韓粉損害中壢民眾申訴權益，將服務處電話打爆，還恐嚇人身安全。

王浩宇在下午3點44分，看見潘恆旭用「有邀請」來回應「阿諾有要來嗎？」的問題，王認為阿諾「看起來，應該不是個貪財的人」，直至傍晚市府證實政見跳票，王對此抨擊「又來了。已經當選，就不該輕諾寡信」；王浩宇在晚間6點29分貼文表示，「越來越多人清醒。阿諾事件後，韓國瑜負面聲量突破50%」。

不少網友相當贊同王浩宇的觀點，按讚數最多的留言是「生命總會找到出口，韓粉總會找到藉口」，其他留言則提到「白癡禿粉崩潰惹」、「韓粉的智力只比喪屍還高，他們真的會分辨嗎」、「韓流發威，連魔鬼都知道對高雄要繞道而行」、「我來看韓粉怎麼辯護的」。

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