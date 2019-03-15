網路霸凌惹議！他大數據分析韓國瑜粉絲：有這4種族群

2019-03-15 00:26

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜從選前就颳起一陣「韓流」，不料近日卻發生韓粉威脅、言語霸凌節目主持人事件，也讓不少藍營人士喊話希望粉絲保持理性。對此，桃園市議員王浩宇表示，他做了一些大數據的分析，發現韓粉共分為4種族群。

在14日《民視》播出的「政經看民視」中，談到主持人黃光芹遭受韓粉網路霸凌事件，有來賓認為，韓粉已經造成「反效果」，甚至對藍營造成困擾，在主持人好奇詢問「韓粉是什麼圖像」時，王浩宇表示，自己有使用大數據，稍微做過分析韓粉的族群。

王浩宇認為，從韓國瑜的經營跟發言方式，比較容易騙得到哪些族群，是需要用研究去分析的，而他指出，第一個，最多的就是軍公教職業，因為軍公教反對民進黨，誰能和民進黨對抗，他們就支持誰；第二個，就是年紀偏大的人；第三個，是低學歷的年輕人；第四個，則是外國人（疑似在暗指韓國瑜日前被爆出有不少支持者網路IP在國外，被疑為中國網軍的情形）。

王浩宇也分析了台北市長柯文哲與韓國瑜粉絲的差異，他表示，在年輕選民部分，雙方的支持者在學歷上有比較大的區隔，有較多高學歷的人支持柯文哲，而高中、高職學歷這一個區塊的人，則是比較支持韓國瑜。

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