又這招！韓國瑜助選這段話惹議 網怒轟：貶低台南人

2019-03-15 21:43

〔即時新聞／綜合報導〕台南市明（16）日將進行第二選區立委補選，高雄市長韓國瑜也在今日下午到台南替國民黨候選人謝龍介站台。韓國瑜致詞時表示，百姓抗議貧窮、拒絕低收入，呼籲選民「改變從台南開始」；不料韓國瑜這段話，引來網友不滿痛斥「又開始罵台南又老又窮」、「又在直銷」！

韓國瑜在去年大選前曾批高雄「又老又窮」，在當時引起爭議。今日他替謝龍介站台造勢致詞時又表示，百姓抗議貧窮、拒絕低收入，要讓百姓過上好日子，要讓下一代孩子比我們更好」，接著他又高喊，「不能再這樣下去，我們一定要改變，就從台南開始」！

對此，相關新聞被轉至PTT後，網友紛紛怒嗆「又來這招」、「台南又老又窮；高雄又老又窮，再來呢？」「唬爛沒有極限」、「又用同一招...先貶低台南人，然後說信韓可以賺大錢...」、「高雄人讓這人領導3個多月 誰薪水變多了阿？」「這跟直銷台詞有什麼差別」、「韓導口號真的不打算換了」。

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