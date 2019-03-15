蔡英文明陪余天投票 拜託三重鄉親出門守護台灣

2019-03-15 22:01

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市第3選區（三重）立委補選明天登場，蔡英文總統今晚來到民進黨候選人余天造勢大會現場助陣，除透露明天將陪余天到投票所投票，她也拜託三重鄉親一定要走出來守護台灣意志。余天則表示，民進黨現在剩一口氣，拜託所有鄉親不要再踹一腳讓它斷氣。

面對國民黨候選人鄭世維請到「三子」合體，余天今晚除帶著太太李亞萍、女兒余筱萍、余苑綺出席造勢大會，也邀請到蔡英文來站台，隨著台下不斷高喊「總統加油」，蔡表示，過去選舉大家都被余天照顧過，今天來到這裡是要報恩的，而三重是台灣本土意識最強的地方。

針對外界認為此次三重立委補選是「拚經濟」和「顧主權」的對決，蔡英文今也直言「不同意」，因為其執政團隊不僅守主權也拚經濟。她說道，以前台灣兆元產業只有電子，當前已增加機械和互聯網，薪資也恢復成長的動能，更創下最長時間的股市上萬點。

蔡英文說道，把這票投給余天，不僅是讓他當選，更重要的是讓大家知道台灣有是非公道，在救台灣農業、打擊假消息氾濫的同時讓台灣民主更好。

余天上台則先表示代替民進黨向全台灣百姓道歉，並指出，去年底的選舉輸得很慘，但民進黨有在反省了，民進黨才是真正台灣本土的政黨、是所有台灣百姓扶養長大的、是所有台灣百姓的小孩，小孩做錯教訓，但如果有反省道歉，做父母就要原諒。

面對韓流席捲到北台灣，余天也說道，相信三重鄉親每個人都是溫暖熱情的，韓流頂多幾天就過了，「太陽要出來了」，民進黨現在剩一口氣，拜託所有鄉親不要再踹一腳讓它斷氣。

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