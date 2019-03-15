余天造勢晚會湧入逾萬人 卓榮泰：三重要選的不是一日韓流

2019-03-15 19:45

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市第3選區立委補選備受關注，藍、綠雙方今晚分別在三重三陽路和市前街舉行造勢大會，其中，民進黨候選人余天的造勢活動開始不到1小時，現場已湧入超過1萬名民眾要一同力抗韓流。民進黨主席卓榮泰到場站台也表示，三重要選的不是今天才來的韓流，是永遠跟新北市民站在一起的溫暖余天。

余天造勢大會今天晚上6點在三重市前街展開，請到立委陳亭妃和羅致政擔任主持人，並由潘芳烈樂團的暖場表演拉開序幕，期間除將有藝人翁立友、王彩樺和施文彬助唱拉票，還請到蔡英文總統、行政院長蘇貞昌和前行政院長游錫堃到場助陣。

面對藍營候選人鄭世維請到三子合體，卓榮泰率先到場表示，三重要選的不是今天才來的韓流，是永遠跟新北市民站在一起的溫暖余天。今天三子都到新北，沒去台南、彰化，就知道決戰新北的時候到了，民進黨要全力回防三重、固守民主聖地，一票都不能少。

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