又尷尬了！韓國瑜輔選鄭世維 民眾高喊「選總統」

2019-03-15 22:00

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市三重區立委補選最後一晚，國民黨提名的鄭世維選前之夜場子，高雄市長韓國瑜到場時，現場氣氛達到最高潮，但是台下民眾喊的是要韓國瑜「選總統」，韓國瑜怕自己「配角變主角」，要求大家先全力支持鄭世維當選，他透露，鄭世維的父親正在加護病房和死神搏鬥，一定要看到鄭世維當選，才嚥得下最後一口氣。

韓國瑜今天中午才確定會出席鄭世維的選前之夜，令競選總部士氣大振，有民眾說，「現場想來看韓國瑜的民眾，恐怕跟想來為鄭世維加油的一樣多」。

韓國瑜晚間9點到場時，受到媒體和民眾簇擁，原本先到場的吳敦義、馬英九、朱立倫氣勢都顯得略遜一籌。

韓國瑜一上台，台下支持者紛紛高喊勢「選總統、選總統」，讓主持人不禁要大家「先選立委」，除了韓國瑜大受歡迎，「禿子」韓國瑜、「漢子」侯友宜、「燕子」盧秀燕再度合體，又為晚會掀起一波高潮，現場氣氛熱烈，侯友宜高興之際，差點把三重的「三和夜市」講成高雄的「六合夜市」，引起在場民眾哈哈大笑。

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