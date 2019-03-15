南部砂石缺料漲價 吳澤成要求一週內提可行供需作法

2019-03-15 19:09

〔記者李欣芳／台北報導〕近來南部砂石因缺料造成漲價，為了解南部地區砂石供需情形，行政院政務委員吳澤成今天邀集各相關部會召開專案會議時表示，為利公共工程進行，請經濟部掌握料源供需及市場價格，另減少公共工程受砂石價格波動影響，他責成經濟部及工程會於1週內研擬可行做法，供相關機關參考辦理。

吳澤成指出，為避免砂石價格影響公共工程的推動，政府應多管齊下，請經濟部從源頭管理，掌握砂石、預拌混凝土的供需情形及市場價格，應由工程會按月召開的「公共建設督導會報」加以列管，並適時對外發布，以利各界瞭解市場實際情形，避免價格上漲的預期心理。

吳澤成強調，倘有砂石、預拌混凝土的業者聯合行為或異常囤積及哄抬情形，公平會或法務部應即依權責查處介入瞭解，防範不法行為。

他表示，為避免影響公共工程並減少廠商的經營風險，請經濟部及工程會研擬對策，供各機關參考。例如經濟部提出在不影響原來供需的前提下，各機關可直接與經濟部水利署專案洽購砂石，或請環保署及工程會協助由工程承包業者在工地設置簡易預拌廠或改由機關逕行採購供料。另為因應砂石價格波動，工程會可研擬契約範本，讓各機關按物價調整因應，倘有不可抗力因素，也讓機關和廠商在展延工期時有所依據。

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