范雲：或許謝龍介比較有趣，但郭國文更值得信任

2019-03-15 20:09

〔即時新聞／綜合報導〕社會民主黨召集人范雲今在臉書貼文分享，她表示，這幾天人不在台灣，在一陣忙碌時，突然想起明天就是立委選舉的補選日，令她回憶起當年在做博士論文的田野調查時，與民進黨候選人郭國文的一段緣分，於是動筆寫下了過去他認識郭國文時的一段際遇。

「台灣真的到了關鍵的十字路口，我無法放心去睡。」貼文最後范雲寫下這句。范雲回想當時1998年在做博士論文的田野調查時，曾參與了一群與他同齡的社運幹部的定期聚會，印象中，當時的年輕人們常常熱烈的討論台灣社運的未來，彼此分享煩惱、互相扶持。而這些年輕人中，郭國文就是其中一個。當時勞工陣線剛經歷一個很大的內部衝突，郭國文可以說是重新開始，尋找工運與勞陣的方向。

范雲說，郭國文是他當時博士論文的受訪者之一，猶記得，他們曾經在公館附近的咖啡廳，採訪郭國文對反對黨與社運的關係，和工運手段與策略等等。

范雲表示，他其實可能十年、二十年沒有和郭國文聯絡，對他的印象停留在勞工陣線努力作工運的那個樸實勤懇的憤怒青年。范雲說，雖然她沒有機會再追問郭國文在政治路上的抉擇，但范雲相信政治領域需要更多，能夠理解社會運動追求的價值，能夠擔任橋樑的人。

我如果是台南人，絕對會選擇他

郭國文在勞工運動的付出與辛苦的投入，這些生命歷史，讓范雲相信，郭國文絕對比地方派系出身，選擇加入國民黨陣營的成員更值得支持。

范雲補充，有臉書朋友回應，謝龍介比較有趣。范雲表示，政治需要的不是有趣，而謝龍介當時還支持簽服貿協議。范雲認為，政治不是看戲，我們需要的是能被信任，在關鍵時刻會守護我們重視的價值的政治人物。

范雲坦言，就算退一萬步來說，即使你不相信這些，至少，在守護台灣主權與民主的議題上，我如果是台南人，絕對會選擇他。

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