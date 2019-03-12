郭國文苦戰 卓榮泰攜台南4立委：「投票率高低決定勝負」

2019-03-12 14:27

〔記者彭琬馨／台北報導〕本週六台南第二選區將進行立委補選，民進黨推出的候選人郭國文，因面臨黨內同志陳筱諭退黨參選深陷苦戰。民進黨主席卓榮泰今與四位台南市立委葉宜津、陳亭妃、林俊憲、王定宇在立法院共同召開記者會，呼籲台南鄉親團結起來，「支持全台灣最綠的這塊選區」，鄉親鄰居都出來投票，讓台灣最本土的版圖不會有所缺漏。卓榮泰並向台南鄉親喊話，呼籲過去長期支持民進黨的台南鄉親，「務必勇敢走向投票所，做出明智決定」。

台南市立委補選戰況激烈，民進黨候選人郭國文除面臨退黨參選的陳筱諭夾殺，國民黨候選人謝龍介也挾著韓國瑜聲勢，頻頻在媒體創造版面。

民進黨主席卓榮泰今在立法院召開記者會表示，台南是民主聖地，也是傳統以來最鮮明的一塊版圖，他呼籲台南鄉親，316要勇敢走向投票所、做出明智決定；卓榮泰並說，台南立委徵召過程的確發生違紀退黨問題，民進黨從不吝嗇給予年輕人機會，但他認為「年輕人也應該學習過過團隊生活」，在徵召民調出來後，就不應該再有其他質疑。

民進黨台南市立委葉宜津以台語表示，自己過去曾經歷過大台南選區，她要拜託所有曾經支持她的鄉親，「團結起來，一起跟民進黨打這場選戰」；民進黨台南市立委陳亭妃說，台南第二選區是全台灣最綠的地方，民主先烈曾在此留下許多血淚記憶，呼籲過去支持民進黨的朋友，這場選舉「不再是個人的選舉，而是關係到全台灣的選舉」。

民進黨台南市立委林俊憲說，郭國文從小在農家長大，是純樸的農家子弟，國民黨候選人謝龍介想效法郭國文，根本是「東施效顰、已經破功」；民進黨台南市立委王定宇說，這場選戰「投票率高低決定勝負」，呼籲支持綠營的朋友一定要出來投票。

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