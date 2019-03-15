獨家》影響國安！中國「關注31條」網站 NCC最快今晚封鎖

2019-03-15 17:35

〔記者劉力仁／台北報導〕中國侵門踏戶，以「www.31t.tw」註冊台灣網域推出「關注31條」網站，大剌剌宣傳「對台31項措施」，網站內容與中國國台辦最近推出的「31條來了」APP，相似度極高；國家通訊傳播委員會（NCC）日前啟動國安機制，今天確認有國安疑慮，最快今晚封鎖網站。

根據了解，國安會傍晚已經作成決議，將正式行文要求NCC註銷該網站域名。NCC在收到相關公文後，就會配合國安會的要求，註銷該網站域名，民眾就無法再連上該網站。

此網站在台灣註冊，屬於境內網站，NCC職掌為網路資源的分配，無法律授權NCC可片面封鎖或下架特定網站，啟動國安機制後，經國安單位認定有危害國安之虞，NCC今天傍晚知會負責網域註冊台灣網路資訊中心（TWNIC），封鎖www.31t.tw網站。

「www.31t.tw」大力推銷「對台31項措施」引起爭論，民進黨中央及立委痛批，中國想藉網路強化輿論操弄，加速滲透分化台灣社會，營造台灣內部自我投降假象，呼籲民眾警惕防範中國利用民主來反民主之舉。

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