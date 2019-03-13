中國註冊台灣網域名稱宣傳31條 陸委會：對台統戰

2019-03-13 21:18

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國侵門踏戶，以「www.31t.tw」註冊台灣的網域名稱，大剌剌宣傳「對台31項措施」，陸委會表示，中共利用我方民主自由開放與言論自由，對台進行統戰、滲透及混淆視聽。國家通訊傳播委員會（NCC）已對外表示，針對此案國安機制已經啟動，NCC會主動配合國安單位儘速審慎處理，尊重NCC作法。

陸委會表示，對於中共在「對台31項措施」公布屆滿一周年之際，透過架設網站加大對台宣傳，相關內容屬「名為惠台、實則利中」本質，所宣傳成果多數言過其實，注重包裝而忽略對台的實質權益保障，呼籲國人對該網站宣傳內容仍應審慎辨識及評估，並注意相關措施可能風險。

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