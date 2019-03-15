中國騰訊擬來台落地 NCC：須國安單位決策

2019-03-15 16:14

〔記者楊綿傑／台北報導〕外傳中國最大的OTT（影音串流）平台騰訊將來台落地，引發各方憂心「統戰」問題，國家通訊傳播委員會（NCC）今在例行會議也邀集相關部會討論到此議題，NCC表示，這次會議並無政策決定，主要是業者意見表達，由於可能涉及國安問題，後續國安單位等還會再召開會議決定。

NCC今召開「台灣OTT交流平台」第10次例行性會議，針對出版業之網路侵權與因應、無線多媒體機上盒查處結果，以及國際OTT TV產業發展趨勢等議題，邀集相關部會及業者討論。

NCC提到，會中提及中國OTT TV業者來台一事，與會者多數表示，對於目前中國OTT TV業者進入台灣市場的規劃，除攸關台灣OTT產業的發展，實質上牽涉國安及文化等問題，建議政府應提高層級與關注並由各相關權責部會進一步共同研商處理。

事實上愛奇藝2016年時曾申請來台，但被經濟部投審會駁回，認為「非屬現階段陸資來台投資之許可項目」，且具有敏感性及國安疑慮。但愛奇藝卻以法律漏洞，架設平台並透過台灣代理商「歐銻銻」執行業務，規避掉賦稅，也造成不公平競爭狀況。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/