中國騰訊攻台 我將有效反制

2019-03-15

NCC今召集相關部會研商 文化部︰建議投審會不予同意

〔記者鍾麗華、蘇芳禾、黃佩君、凌美雪／綜合報導〕中國OTT（影音串流平台）「騰訊視頻」傳出將循「愛奇藝」模式，五月來台落地，國家通訊傳播委員會（NCC）今將召集相關部會研商。陸委會副主委兼發言人邱垂正昨在記者會上表示，政府並未開放OTT落地，將與NCC、經濟部與文化部等相關機關共同嚴格把關，有效反制與因應中國對台圖謀。

文化部表示，中國「愛奇藝」曾於一○五年以資訊服務業申請在台設立公司，屬中資來台，經濟部投資審議委員會當時曾函詢文化部意見，文化部依據《大陸地區人民來台投資許可辦法》及相關規定，考量愛奇藝實際之營運內容，非屬現階段陸資來台投資的許可項目，且台灣OTT現也無法赴中，建議經濟部投審會不予同意。

文化部強調，未來如騰訊等中國OTT平台申請來台，將建議投審會不予同意。至於中國OTT平台由台灣代理商處理其在台廣告等事項，相關公司可能係以一般國內公司向經濟部進行商業登記，是否違反《兩岸人民關係條例》及核准營業項目及範圍，建請可由經濟部及陸委會予以釐清。

陸委會已掌握中國OTT對外輸出戰略

邱垂正指出，近日已掌握中國大陸廣電總局特別下達OTT業者應對外積極輸出的戰略，第一站就指向台灣，陸委會將依國安會指導綱領與「兩岸人民關係條例」，會同NCC、經濟部、文化部等有效反制因應。

愛奇藝模式鑽漏洞 綠委︰不能落地

投審會表示，騰訊、優酷等是否落地有兩種情況，第一是以中資身分在台設立子公司落地，需向投審會提出申請；若如「愛奇藝」申請時主管機關文化部明確表達反對，投審會的共識決就不會通過。但如循愛奇藝模式，即在台以台資代理商方式經營，就非投審會管轄範圍。

立法院民進黨團書記長鄭運鵬表示，騰訊、優酷這樣的中共黨營事業一旦落地，不僅台灣用語、文化、文字受影響，台灣的OTT業者也會陷入無法競爭的地獄，「不能落地就是不能落地，不能鑽法律漏洞。」

騰訊設黨部、總裁穿軍裝 如共黨事業

鄭運鵬表示，前兩年愛奇藝申請在台灣落地，但是投審會駁回，它並不是合法媒體。大家現在看到的愛奇藝，是透過代理商，只滿足稅籍問題。騰訊更令人擔心，騰訊總裁馬化騰，是會穿著中國解放軍軍裝在街上走來走去的人，公司內設黨部、書記，幾乎比照中共國營事業。這種OTT要來台灣搶市佔率，將影響台灣文化、甚至兒童教育。

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