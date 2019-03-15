林右昌訪美國務院官員、智庫學者 就台美中情勢交換意見

基隆市長林右昌訪問美國智庫－美國企業研究院，與美國小布希政府時任副國務卿阿米塔吉（Richard Lee Armitage）會晤。（圖為基隆市政府提供）

2019-03-15 12:32

〔記者俞肇福／綜合報導〕基隆市長林右昌率領的訪美團，於美國時間13日密集拜訪了美國國務院、美國企業研究院（AEI），以及2049計畫研究所（Project 2019 Institute）等智庫；林右昌在閉門會議中，與美方交換了許多意見，他表示，此行受益匪淺。

稍早，美國國務院亞太事務代理副助卿史墨客（Hanscom Smith）也在美國國務院東亞暨太平洋事務局（eap bureau）的Twitter上貼上他與林右昌市長的合照。

林右昌在國務院與史墨客、國務院台灣協調處處長何樂進（Jim Heller）、台灣協調處副處長戴德年（Daniel Dell）、美國在台協會華盛頓總部執行理事羅瑞智（John Norris）等人就美中台三方的情勢，交換了許多寶貴的訊息。

離開國務院後，林右昌又馬不停蹄地前往美國企業研究院（American Enterprise Institute；AEI）與學者進行閉門會議，AEI是美國非常重要的智庫，在小布希總統（George W. Bush）執政下AEI更主導許多公共政策的制定，該機構的許多專家與學者也都是過去老布希政府時代的優秀人士或是當時的政務官。

隨後，林右昌也與2049計畫研究所進行閉門研討會，由美國小布希政府時任副國務卿阿米塔吉（Richard Lee Armitage）主持，與會者包括主任石明凱（Mark Stokes）、研究員易思安（Ian Easton）、副主任柏家咖（Rachael Burton）及研究助理Emily David。

林右昌事後接受媒體採訪時表示，與美方智庫學者相談甚歡，雖然不方便透露對談內容，但林右昌說，此行受益匪淺。

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